Зеленский заявил, что об имплементации "формулы Штайнмайера" говорить рано

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в новый закон об "особом статусе" рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе

Об этом он сообщил во время совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции в Риге, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

"Формула Штайнмайера", единственное, что она регулирует, - это закон об особом статусе Донбасса. У нас этот закон действует до 31 декабря этого года, а потом он перестает действовать", - заявил он.

По словам Зеленского, "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об "особом статусе" в том случае, если стороны во время встречи в "нормандском формате" договорятся о дальнейшем мирном урегулировании на Донбассе.

"Если все, и российская сторона хочет остановить страшную трагедию, эту войну. Если мы об этом договоримся - мы будем говорить об имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать именно в том органе, который принимает любые законы, - это парламент. Пока рано говорить об этих шагах. Первые шаги - это прекращение огня, обмен пленными", - добавил он.

Президент отметил достижение определенных результатов в процессе обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ.

"Второй шаг - это разведение (войск - ред.). В Станице Луганской разведение прошло очень хорошо. Сейчас там мы строим мост. Если мы все будем готовы к отводу (войск - ред.), не только наша сторона, то будут следующие шаги", - подчеркнул он.

Напомним, 1 октября в Минске украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера". Сначала об этом сообщили российские СМИ, затем представитель Киева в ТКГ Леонид Кучма, а после подтвердил и президент Владимир Зеленский, уточнив, что "Украина согласовала текст формулы".

Формула заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления особого статуса отдельным территориям Донбасса (сначала временного), а затем постоянного - после доклада представителей ОБСЕ по итогам местных выборов на неподконтрольной Украине территории. В самой формуле нет упоминания о разведении сил.

Парламентская оппозиция восприняла подписание (согласование) "формулы Штайнмайера" признаком "капитуляции Украины перед путинской Россией". В многих крупных городах Украины прошли митинги и акции протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".