Зеленский заявил о низком уровне антисемитизма в Украине

В Украине зафиксирован один из самых низких уровней антисемитизма в Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of Israel, ссылаясь на данные опроса организации Pew Research Center за 2018 год.

"В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе.

И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", - отметил глава государства.

По его словам, в Украине, как и во всем мире, есть процент тех, кто "не видит никого, кроме своей нации".

В частности, Зеленский сказал, что "сложное отношение" к еврейскому народу было и в советское время.

"То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации Украины Германией.

Также сложное отношение демонстрировалось к еврейскому народу в советское время.

Мы все это знаем", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что в Киеве не такая суровая охрана синагог, как в других местах, что связано с отсутствием угроз для евреев.

"Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький.

И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - отметил Зеленский.

Президент сказал, что, несмотря на то, что в его жилах течет еврейская кровь, в Украине это "никого не волнует".

"У меня еврейская кровь. И я президент.

И никого это не волнует, не так ли?

Никому нет дела.

Никто не спрашивает меня об этом...", - отметил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поскольку история Украины достаточно сложная, то нужно искать точки соприкосновения, тех героев, имена которых не вызывают конфликтов.

"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе.

И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю.

Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем.

Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.

Зеленский подчеркнул, что сейчас у украинцев есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, те, кто осваивает космос, великие спортсмены, многие писатели, люди, которых уважают во всех частях Украины.

"Давайте держать политику подальше от этой темы", - призвал он.

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