Зеленський заявив про деолігархізацію Медведчука, але жодного слова про Коломойського

Після деолігархізації всі українські олігархи стануть просто великими бізнесменами, говорить президент.

Президент Володимир Зеленський назвав деолігархізацією ситуацію навколо нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. У колонці на сайті видання Фокус він пообіцяв перетворити всіх українських олігархів на великих бізнесменів.

Журнал Forbes Україна оцінює статок Медведчука в 620 млн доларів.

"Уперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами", - написав президент.

Зеленський вважає, що саме на прикладі Медведчука "можна побачити, що таке статус олігарха", іноформує Инфолайн .

"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть в протистоянні за наш суверенітет. Ось в чому сенс нашої політики деолігархізації", - пише президент.