Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів захворіти на COVID- 19. За його словами, він не боїться захворювання.

Про це він повідомив під час поїздки в Хмельницьку область "Українській правді".

"Хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - заявив він.

На думку президента, це допомогло б українцям зрозуміти, "що це не чума".

Однак, зазначив президент, він вирішив, що це перебір.

"Це не складно було зробити. Але мені, звичайно, сім'я б не пробачила. Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, мали б рацію", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що під час візиту до Хмельницької області Володимир Зеленський разом з головою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком відвідали кафе усупереч карантину.

Разом із Зеленським за одним столиком перебували щонайменше ще п'ятеро людей, у тому числі перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.