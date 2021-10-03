Зеленський заявив, що не знає деталей справи ДТП з Трухіним

Президент Володимир Зеленський прокоментував резонансну ДТП за участю нардепа від партії влади "Слуга народу" Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі, заявивши, що не може знати всі деталі тих чи інших кримінальних справ.

Під час брифінгу в Трускавці 3 жовтня, куди прибули на з'їзд представники фракції "Слуги народу", Зеленський на питання журналістки про резонансну ДТП за участю нардепа Трухіна відповів, що знає про цю аварію, однак, що там сталося та хто винен, повинні вирішувати правоохоронні органи.

"Ну потрапила людина в ДТП. Якщо там щось страшне сталося, я просто не знаю... Я не можу розуміти і знати всіх деталей кримінальних кейсів, які відбуваються через ДТП. При всій повазі, але там ніхто не загинув, слава Богу, всі живі - це найголовніше. Якби там щось страшне сталося, повірте, людини б уже не було (в партії СН, - ред), - зазначив президент, додавши, що не може знати всього, "хоча хоче.

Що це за ДТП?

Аварія сталася ще 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. Сайт "Центр новин" із посиланням на очевидців повідомляло, що нардеп Олександр Трухін за кермом Audi A8 на великій шкидкості в'їхав в автомобіль Ford Kuga, який після цього протаранив Daewoo Lanos.

Загалом в результаті аварії постраждали шестеро людей, зокрема голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та його помічник, які перебували у Ford. Невдовзі низка ЗМІ або видалили новину про ДТП, або відредагували, прибравши ім'я та прізвище нардепа.

30 серпня "Бабель" із посиланням на матеріали провадження писав, що поліція вважає, що автомобілем Audi керував не Трухін, а Віктор Склема - помічник депутата Полтавської обласної ради від "Слуги народу" Фахраддіна Мухтарова. А Трухін і Мухтаров були пасажирами. Вже після цього "Дзеркало тижня" із посиланням на джерела в МВС повідомляв, що поліція все-таки має в своєму розпорядженні відео, яке свідчить про те, що за кермом був безпосередньо Олександр Трухін. Наразі слідство досі не з'ясувало, чи був нардеп Олександр Трухін за кермом під час аварії.

Zaxid.net