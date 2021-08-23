Зеленський заявив, що в декларації, яка засуджує окупацію Криму, буде рядок для підпису Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в декларації установчого саміту Кримської платформи, яка засуджує окупацію Криму Російською Федерацією, завжди буде рядок для підпису представника Росії.

Про це він сказав на установчому саміті Кримської платформи, що проходить в Києві, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Зеленський зауважив, що Російська Федерація не брала участі в саміті Кримської платформи, проте активно його обговорювала, реагувала і коментувала.

"Одним словом, була настільки активна, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо цей майданчик настільки цікавить Росію, то ми "запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки".

"Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Думаю, що скоріш за все, цей підпис буде останній на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", - додав глава держави.

Як повідомлялося, 23 серпня в Києві відбувається установчий саміт Кримської платформи - нового консультативного та координаційного формату, ініційованого Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію та досягнення головної мети - деокупації Криму й повернення його Україні.