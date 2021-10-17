Зеленський заявив, що Венеційська комісія отримає закон про олігархів після його підпису

Венеційська комісія має розглянути закон про деолігархізацію після підписання цього документа Президентом України.

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Я подзвонив Букіккіо (голові Венеційської комісії - ред.)... сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний Президентом України, щоб його розглянула Венеційська комісія", - розповів Зеленський.

За його словами, рішення ексспікера Дмитра Разумкова направити до Венеційської комісії проєкт закону, який ще не було остаточно ухвалено, було політичним кроком - "аби вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували друге читання".

"Він (Буккікіо - ред.) був, мені здається, достатньо здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не зовсім зрозумілий документ, це не остаточний закон. Мало того, що він не був проголосований і не пройшов друге читання, він був не підписаний Президентом України. Тобто він хотів би, і це його пряма мова, побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний Президентом України. І тоді ми з вами отримаємо від них висновки", - розповів глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (No5599) у першому читанні уповноважена з прав людини Людмила Денісова у листі закликала тодішнього Голову ВР Дмитра Разумкова направити документ до Венеційської комісії, оскільки, на її думку, він може суперечити нормам Конституції. Окрім цього, з аналогічною пропозицією до спікера звернулися чотири опозиційні фракції.

Разумков 10 вересня направив законопроєкт на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія).

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".



