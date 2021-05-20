Зеленський заявив, що вже став вироком Порошенку, у "ЄС" відповіли, що - всій Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже став вироком для експрезидента Петра Порошенка, "він просто не усвідомлює, що сталося".

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції.

"Порошенко дуже хотів говорити, як і Кличко, але вже не приходить. Мені так легше жити і працювати. Але всі хочуть зі мною "домовлятися", є таке поняття в українській політиці. Я вважаю, що їм не пощастило. Я вже став його вироком, він просто не усвідомлює, що сталося", - зазначив Зеленський.

"Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Все це дійде, це карма - крім правоохоронних органів, це і карма. Ми тільки поверхнево бачимо, що і для кого було зроблено. Це відбувалося у них кожен день. Це був жах", - додав президент.

У "Європейській Солідарності" прокоментували заяву Зеленського: "Зеленський - не вирок Порошенку. Зеленський особисто, його дилетантизм і некомпетентність - це, на жаль, вирок Україні. А для 50 тис. українців, які померли від COVID-19, Зеленський, як особисто відповідальний за провал вакцинації, став смертним вироком. І це лише за офіційними даними, які сфальсифіковані. А за даними Національної академії наук, Зеленський став смертним вироком для майже 150 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначили, що Зеленському потрібно нести відповідальність за власну діяльність і бездіяльність, а не перекладати її на попередників, власний уряд або міністрів.

"Зеленський сам по собі, країна сама по собі як паралельні прямі, які ніколи не перетинаються - загальне враження від його пресконференції", - наголосили в політсилі.

У 2019 оці кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів між кандидатами на НСК "Олімпійський", відповідаючи на питання Порошенка заявив, що він не опонент Петру Порошенку, а радше вирок його президентству з 2014 року.

Відповідаючи на питання журналістів під час сьогоднішньої конференції про санкції проти Коломойського і Фірташа, президент Володимир Зеленський порадив "дивитися нас щоп'ятниці".

Також Зеленський заявив, що мер Києва Віталій Кличко після низки обшуків у комунальних підприємствах столиці неправильно себе поводить із публікою, а сам Кличко йому не конкурент, бо глава його Офісу не бере хабарів.

Глава держави упевнений, що зарплати в Україні поступово наближаються до зарплат у Польщі.

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