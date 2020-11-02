Зеленський заявив, що за рішенням КС стоять представники ОПЗЖ та "За майбутнє"

Президент Володимир Зеленський заявив, що за скандальним рішенням Конституційного суду щодо скасування низки положень антикорупційного законодавства стоять представники партії ОПЗЖ та групи "За майбутнє".

Про це він оголосив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Сьогодні роботу Конституційного суду я оцінюю як ураган і ми говоримо про наслідки цього урагану. І не випадковим було моє рішення боротися саме з ураганом, а не з наслідками. Ми пам'ятаємо 19-ий рік, коли Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ми потім в парламенті її відновлювали. Зараз знову, як я називаю, такий неочікуваний сюрприз, який спрямований проти держави. Ми бачимо вже відкрито через звернення до КС, які це партії - це представники ОПЗЖ та представники "майбаху" - "За майбутнє", - заявив він.

Зеленський вважає, що судді нівелювали роботу НАЗК і його "можна просто закривати". На думку президента, Конституційний суд має на меті скасувати роботу антикорупційних органів.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

