Зеленський зберігає лідерство у президентському рейтингу - опитування

Президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство у президентському рейтингу. Про це свідчать опубліковані 23 грудня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Якби вибори відбулися найближчим часом, чинного главу держави підтримало б 26,5% українців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором.

Друге місце посів би п'ятий президент України, нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко - його готові підтримати 14,3% опитаних.

Слідом ідуть співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко (10,1%), лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (9,8%), голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук (7,7%), колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (6,4%), ексголова СБУ Ігор Смешко (6%), спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (4,1%) і лідер Радикальної партії Олег Ляшко (3,6%).

Рейтинг решти кандидатів становить менше ніж 3%.

Опитування проводили із 16-го до 20 грудня серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Загалом опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше ніж 2,2%.

На президентських виборах, що відбулися 31 березня 2019 року, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців, за Порошенка - 15,95%. Вони вийшли до другого туру. Тимошенко підтримало 13,4% виборців, Бойка - 11,67%, ексміністра оборони Анатолія Гриценка - 6,91%, Смешка - 6,04%.

У другому турі, який відбувся 21 квітня, за Зеленського проголосувало 73,22% українців, за Порошенка - 24,45%.