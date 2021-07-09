Зеленський змінив керівника Апарату Офісу президента

Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок. Про це повідомляє пресслужба глави держави з посиланням на указ No288/2021.

"Вітушок... є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті Міністрів, Адміністрації президента", - повідомляється на сайті президента України.

Попередником Вітушок був Олексій Дніпров - його звільнили указом No286/2021.

Від сьогодні Дніпров обійматиме посаду заступника керівника Офісу президента. Про це свідчить указ No287/2021.