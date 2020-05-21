Зеленський змінив Зеркаль на Єніна як агента у справах проти РФ в Суді ООН

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгена Єніна представляти Україну у справах проти РФ у Міжнародному Суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права

Про це йдеться у розпорядженні глави держави No332/2020-рп.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Єніна Євгенія Володимировича як агента України у справах проти РФ, що розглядаються Міжнародним Судом ООН про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і арбітражними трибуналами, створеними згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів здійснювати представництво України у зазначених справах" - йдеться в документі.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.

Раніше позицію Києва в справі "Україна проти Росії" в Міжнародному суді ООН та в Арбітражному трибуналі з морського права представляла Олена Зеркаль. Нещодавно колишня заступниця міністра закордонних справ очолила захист НАК "Нафтогаз України" в міжнародних арбітражах проти "Газпрому", а також у справах проти Росії.

Варто зазначити, що Міжнародна юридична команда, яка веде процес у справах проти РФ, лишилася незмінною, її кістяк формують найняті консультанти, представники юридичної компанії Covington & Burling, з якими МЗС продовжив контракт.