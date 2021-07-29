Зеленський змістив з посад ще трьох генералів Збройних сил

Президент Володимир Зеленський у рамках кадрових перестановок у Збройних силах України звільнив зі своїх посад голову Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Корнійчука, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка та командувача Об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на відповідні укази.

Посаду голови Генштабу ЗСУ зайняв Сергій Шаптала, новим командувачем ООС став Олександр Павлюк.

"Після проведених ротацій і заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую більш системної роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил в цілому, - прокоментував перестановки Зеленський.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що Руслан Хомчак залишає посаду головнокомандувача Збройними силами України за рішенням президента Володимира Зеленського. Новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Валерій Залужний.