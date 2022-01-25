Зеленський знову звернувся до українців через кризу на кордоні з РФ

Президент Володимир Зеленьський оприлюднив друге за тиждень відеозвернення щодо загрози вторгнення Росії, в якому запевнив, що ситуація на кордоні з РФ залишається контрольованою, та закликав українців зберігати спокій.

Як зазначив на початку звернення президент, для нього дуже важливо щоб українці точно розуміли, що відбувається у країні.

"Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі - відвертими на жаль фейками, а деякі - без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків", - зазначив Зеленський.

За його словами, зокрема, такі новини можуть змушувати відчувати тривогу.

"Все що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована. Так, є обстріли, і війська на кордоні не зникли, але найголовніше - у нас нуль поранених і нуль вбитих", - зауважив політик.

При цьому президент нагадав, що 26 січня має відбутись зустріч нормандської четвірки на рівні радників.

"Ми працюємо, аби якомога швидше відбулась зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні", - сказав Зеленський.

Водночас президент заявив про відсутність ілюзій з приводу серйозності чинної ситуації.

"Все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7, а отже, буде результат, а отже - буде і мир", - підкреслив політик