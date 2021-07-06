Зеленський зустрівся з главами Литви та Євроради

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Вільнюса зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Європейської ради Шарлем Мішелем. Це була тристороння зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський в ході зустрічі наголосив, що стратегічний курс України, як і раніше, націлений на набуття повноправного членства у Євросоюзі. В цьому контексті сторони обмінялися думками щодо фіксації європейської перспективи України.

Також глави України, Литви та Євроради обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, зокрема концентрацію російських військ вздовж українського кордону, а також на окупованих територіях.

Український президент також розповів своїм співрозмовникам про підготовку до саміту Кримської платформи та відзначив його важливість для привернення уваги міжнародної спільноти до окупації Криму.

Нагадаємо, завтра Зеленський та Науседа відкриють Конференцію з реформ в Україні, яка проходить у Литві.