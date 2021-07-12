Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС Арміном Лашетом.

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Німеччини провів зустріч з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, лідером правлячого Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що Німеччина є важливим партнером України.

"Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", - зазначив він.

Український президент звернув увагу, що під час Революції Гідності українці продемонстрували відданість європейським цінностям і готовність їх відстоювати. І зараз більше 60% українців підтримують євроінтеграцію.

Глава держави обговорив питання безпеки в регіоні, перш за все в контексті концентрації російських військ уздовж державного кордону України.

Також було наголошено на важливості активізації переговорів в "мінському" і "нормандському" форматах.

Окрему увагу було приділено російському газопроводу "Північний потік - 2". Президент України підкреслив, що його запуск несе пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Володимир Зеленський і Армін Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляла "ДС", 11 липня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Німеччини.

Раніше Армін Лашет підтримав добудову газопроводу "Північний потік-2". При цьому він заявив, що газопровід не має бути використаний для шантажу України.

Армін Лашет також підтримав надання Україні перспективи членства в Європейському Союзі.