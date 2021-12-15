Зеленський зустрівся з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, а також президентом Франції Емманюелем Макроном. Перемовини відбулись на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном у Брюсселі.

"Обговорили питання співпраці України та Франції з Еммануелем Макроном. Я сподіваюся, що головування Франції в Європейській раді приділятиме особливу увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Російської Федерації в Європі", - написав Зеленський у Twitter.