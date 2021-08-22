Зеленський зустрівся з Прем'єром Грузії - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, який перебуває в Україні з триденним візитом.

Про це повідомляє сайт Президента, передає Укрінформ.

Глава держави висловив подяку за послідовну й чітку позицію Грузії з підтримки територіальної цілісності України, а також запевнив у подальшій непохитній підтримці братнього грузинського народу у відстоюванні суверенітету Грузії.

Зеленський високо оцінив потужну підтримку з боку дружньої країни ініціативи "Кримська платформа" та подякував Гарібашвілі за особисту участь у інавгураційному саміті цього нового формату з деокупації півострова.

Президент України та Прем'єр-міністр Грузії відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. Сторони домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації та відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Зеленський та Гарібашвілі також обговорили поглиблення взаємодії у межах формату "Асоційованого тріо" у контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.