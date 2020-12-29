Зеленський звільнив генерала Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Відповідний указ No 604/2020 Глава держави підписав 29 грудня. Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Заступником секретаря РНБО Кривоноса призначили у березні 2019 року. На президентських виборах він спочатку був кандидатом, а потім знявся і підтримав Петра Порошенка.

Попри критику Зеленського і його команди, новий президент Кривоноса з РНБО не звільнив. На цій посаді Кривонос був своєрідним внутрішнім опозиціонером, не рідко критикував когось з влади. Наприклад, відкрито протестував проти роботи Сергія Сивоха в РНБО і казав, що той вносить розкол у суспільство.

Вочевидь, останньою краплею для Зеленського стала критика з боку Кривоноса щодо слів президента про масову мобілізацію в разі нападу Росії з Криму.

Так, нещодавно Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму почнеться повномасштабна війна, а мобілізовувати будуть всіх: як чоловіків, так і жінок.

А Кривонос заперечив йому, зазначивши, що Україна "не воює м'ясом, не кидає людей десятками тисяч".