Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови ОПУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови свого Офісу.

Про це йдеться у відповідному указі.

Трофімова звільнили на підставі його заяви.

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм позаштатним радником.

Про причину такого рішення не йдеться.

Раніше НВ дізналося з трьох незалежних джерел, що після місцевих виборів в Офісі президента можливі значні кадрові зміни.

Пізніше видання УП повідомляло, що Зеленський залишить Трофімова в своєму Офісі, але на іншій посаді. При цьому нова посада не називалася.

Сам Трофімов називав повідомлення про своє звільнення чутками.

За регіональну політику в ОПУ після звільнення Трофімова швидше за все буде відповідати Кирило Тимошенко. Зазначається, що він вже проводив зустрічі з декількома головами ОДА.

Раніше в жовтні Українська правда повідомляла, що Зеленський має намір звільнити Трофімова, оскільки у того не склалися стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

У відповідь на це Трофімов заявив, що його роботу може оцінювати лише президент, а не радники глави Єрмака.

До призначення в Офіс президента Трофімов працював виконавчим продюсером студії Квартал 95.