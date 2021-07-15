Зеленський звернувся до Меркель і Байдена перед їхньою зустріччю

Президент Володимир Зеленський у день зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели Меркель у Вашингтоні закликав їх не ухвалювати "жодного рішення про Україну без України".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України", - заявив Зеленський.

Також президент України наголосив, що цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси.

Бабель

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