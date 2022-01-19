Зеленський звернувся до українців щодо агресії Росії (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік, і вони не стали більшими. Президент закликав українців не панікувати, зберігати спокій і холодну голову

Про це йшлося у його відеозверненні, опублікованому 19 січня.

"Інформаційний простір сповнений схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може розпочатись прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно... А ще точно те, що ми нібито не готові, але начебто нас не залишать самих, що всі у світі нас підтримують, але всі в Україні будуть мобілізовані. Хоча все це ще не точно. Всю цю риторику в офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ, у чутках біля під'їзду об'єднує одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років, хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що зараз активно нападають "не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб було постійне відчуття тривоги, а також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу, послабити Україну, щоб примусити до поступу, створити такий фон, щоб наше "ні" звучало слабше".

Як зазначив Зеленський, зараз єдиний привід для паніки - якщо після 8 років війни громадяни піддадуться паніці, почнуть знімати з рахунків гроші, "знімати" все з полиць магазинів, поширювати фейки та страшилки.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу", - наголосив президент.

Він закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні.

"Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану", - просить президент.

За даними розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація майже завершила процес стягування військ до українських кордонів. Наразі там зосереджено понад 127 000 військових.