Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка - опитування "Рейтингу"

Нинішній президент України Володимир Зеленський отримав би підтримку 24,2% українців, які визначилися з вибором, якби вибори глави держави відбувалися найближчим часом, свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-18 грудня.

Водночас за п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 13,7% респондентів, за лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 9,6%, за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 9,2%, за екс- нардепа Євгена Мураєва - 6,9%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 6,8%, за лідера партії "Сила та честь" Ігоря Смешка - 6,7% за екс-прем'єра, лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана - 6,2%, за інших - менше ніж 4%.

Порівняно з попередніми опитуваннями, у динаміці невелике зростання показує рейтинг Зеленського, зниження - рейтинг Тимошенко, Разумкова та Ляшка.

Згідно з рейтингами політсил, вісім партій подолали б прохідний 5- відсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом: за "Слугу народу" проголосували б 19,2% респондентів, за "Європейську солідарність" - 14,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 11,1%, за "Опозиційну платформу - За життя" -10,5%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 6,8%, за "Силу та честь" - 6,5%, за партію Разумкова - 6%, за партію Мураєва "Наші" - 5,7%.

4,2% респондентів готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка, 4% - "УДАР" Віталія Кличка, 3,5% - Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 2,5% - Партію Шарія, 2,2% - партію "Голос", 1,6% - Об'єднання "Самопоміч", решта партій разом узяті - 2,2%.

У динаміці невелике зростання показує рейтинг "Слуги народу" та "Української стратегії", зниження - рейтинг "ОПЗЖ".

Під час дослідження було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду областях методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження за довірчої ймовірності 0,95 не більше ніж 2%.