Зеленського не запросили на парад Перемоги у Росії

Президент Росії Володимир Путін і гості, зокрема глави інших країн, будуть спостерігати за парадом Перемоги 24 червня з трибуни на Червоній площі в Москві.

Про це розповів прессекретар Путіна - Дмитро Пєсков у програмі "Россия. Кремль. Путин" на телеканалі "Россия 1", написало РБК. Він висловив сподівання, що до часу проведення параду від карантинного режиму "вже нічого не залишиться".

"Безумовно, буде президент і гості на трибуні. Безумовно, будуть закордонні глави держав. Але сама модальність, скажімо так, уже епідеміологічна, це все, що має бути уточнено", - наголосив Пєсков.

Він також розповів журналістам, що Росія не запрошувала президента України Володимира Зеленського на парад Перемоги в Москву.

"Ні, (Запрошення. - Ред.) не спрямовувалося", - сказав Пєсков.

Повідомляється, що після оголошення нової дати присутність на заході підтвердили молдавський президент Ігор Додон, глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Південної Осетії Анатолій Бібілов, лідер Абхазії Аслан Бжанія і глава Киргизії Сооронбай Жеенбеков. Про наміри відвідати парад Перемоги також заявляв президент Сербії Олександр Вучич.



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