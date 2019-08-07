Зеленского пытаются подставить свои же члены команды, - мнение эксперта

Владимира Зеленского пытаются подставить свои же члены команды

Таким мнением поделился аналитик и политолог Александр Кочетков на страничке Facebook.

"Закупка услуг авиапредприятием "Украина", обслуживающего управление делами президента Украины, у авиакомпания "Виндроуз", которую связывают с Игорем Коломойским - это неправильно", - считает он.

Кочетков также подчеркнул, что сам президент "не занимается подобной мелочевкой". И что такие контракты заключают с 2018 года, потому что альтернативной авиакомпании с подобными услугами в Украине просто нет.

"В нынешних условиях подобный контракт при всей его формальной чистоте нежелателен с точки зрения имиджа президента. Точка! Понятно, что ИВК стремится любым образом сделать вид, что у него с ВАЗом взаимовыгодное партнерство. Но соответствующие работники ДУСи, допустившие подобный контракт, не соответствуют своим должностям.", - пишет аналитик.

Тогда стает вопрос: что, лучше совсем не летать, если других компаний нет? Как считает Кочетков, ответ прост: лучше не летать. Или использовать другой борт, пусть не столь роскошный, но без имиджевых потерь.

Также аналитик считает, что идея появления "Большого брата" в Верховной Раде, который будет следить за депутатами, плохая инициатива.

"Во-первых, чтобы выявить взяточников в своей фракции, не нужен дорогостоящий искусственный интеллект. Простого человеческого достаточно: фракция договорилась голосовать таким образом, а отдельный депутат проголосовал наоборот. Подходим и спрашиваем: в чем дело? Происходящее в Раде и вокруг нее - на виду.", - указал он.

Выходит так, что материальную или другую заинтересованность в голосовании скрыть практически невозможно. Уже в крайнем случае можно задействовать полиграфы, которые уже используют для госслужащих.

"Во-вторых, и это важнее, со слов Арахамии выходит, что общество сознательно обманули перед выборами. Избирателям пели про честные новые лица, которые покажут новое качество политики, а на самом деле руководство "Слуги народа" настолько не доверяет бескорыстию своих депутатов, что со старта вынуждено следить за ними с помощью каких самообучающихся нейронных сетей.", - удивился он.

Аналитик также напомнил, что команде президента не раз давали совет, чтобы ограничить появление в эфирах старательных услужливых дураков.

"Кстати, порохолюбы, как и "динамовцы", бывшими не бывают: гнилое нутро обязательно проявится.", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" собирается удивить новым усовершенствованием, которое внедрят в Верховную Раду..

Истрчник: Donbass.UA