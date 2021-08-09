Зелеський подивився на навчання ЗСУ і відвідав острів Зміїний

Президент Володимир Зеленський в Миколаївській області відвідав командно- штабне тренування військових підрозділів за участю командування об'єднаних сил та інших органів управління Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Центрі підготовки "Широкий лан" Зеленський ознайомився з роботою командування об'єднаних сил ЗСУ. Він спостерігав, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряних атак противник, а армійська авіація в цей час підтримує наземні сили і забезпечує висадку десанту. При цьому у військових маневрах брали участь штурмова, винищувальна, безпілотна і транспортна авіація ЗСУ, зокрема, ударні безпілотники "Байрактар".

Крім того, Зеленський також спостерігав за діями артилерії і ракетних військ, успішними стрільбами протитанкових підрозділів з комплексів "Корсар", "Стугна" і "Джавелін" по броньованих об'єктах умовного противника.

Главі держави було також продемонстровано звільнення населеного пункту від диверсантів і бій з контратакуючим противником силами механізованої бригади ЗСУ. Зеленський також ознайомився з побудованими інфраструктурними об'єктами військового містечка "Широкий лан", який розрахований на 2500 осіб.

Також Зеленський відвідав острів Зміїний, який знаходиться в Чорному морі. Там він спостерігав, як морські піхотинці і бійці Сил спеціальних операцій за підтримки авіації відпрацьовували оборону острова: протидіяли умовному морському десанту і знищували умовні ворожі судна.

На думку Зеленського, військові навчання пройшли на дуже високому рівні. Президент зазначив, що йому приємно, що на острові Зміїний також проходять військові навчання і з цього випливає, що Україна сьогодні розуміє, в який час живе і з ким бореться.

При цьому глава держави підкреслив, що сьогодні українська держава має потужну армію, яка готова захищати державність і суверенітет в кожній частині країни.