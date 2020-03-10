Земельная и медицинская реформы будут завершены - Президент в разговоре с Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

"Земельная реформа - это реформа и Президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. - Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал Глава государства в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также Президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил Глава государства.

В то же время Президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что касается медицинской реформы, по мнению Главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, Президент выразил удовлетворение первым этапом медицинской реформы, который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

"Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса", - подчеркнул Президент.

Президент України

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