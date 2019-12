Зеркаль назвала манипуляцией статью в The New York Times о задержке военной помощи США Украине

Земеститель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что основанная на ее интервью статья американской газеты The New York Times о том, когда Офис президента Украины узнал о блокировании военной помощи, является манипуляцией.

"То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, которую я считала присущей только российской пропаганде", – сказала она в интервью "Радио НВ".

В полученном от посольства США письме, о котором идет речь в материале The New York Times, "кроме прочего" шла речь о нерешенности вопроса с военной помощью для Украины, отметила Зеркаль.

"Никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема, они очень нервничают или видят в этом какой-то умысел, не было. Оно привлекло мое внимание, потому что для меня было действительно непонятно, почему он (вопрос о предоставлении военной помощи. – "ГОРДОН") еще не решен. Но такого ощущения, что это кризис, это может привести к каким-то последствиям, у меня не было", – сказала Зеркаль.

Она отметила, что хотела поговорить об этом с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в августе, но тогда встреча не состоялась.

"А когда уже у нас состоялась встреча в сентябре, этот вопрос уже обсуждали все, и лишний раз обсуждать это с Андреем у меня не было ни возможности, ни желания", – подчеркнула дипломат.

В то же время Зеркаль подтвердила, что обсуждала с Ермаком то, о чем говорит с журналистами.

"Он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. И я потом более двух месяцев не комментировала, так как мы еще обсуждали необходимость комментировать в духе и русле того, как они видят развитие событий. Я не получала никаких напутствий по поводу того, как комментировать, поэтому избегала каких-либо комментариев", – добавила она.

Дипломат отметила, что в статье The New York Times "можно комментировать каждую строчку", но назвала два "вопиющих несоответствия".

Первое касается того, что Зеркаль уволилась, так как якобы не могла выдержать "подковерной дипломатии" – по словам замминистра, ее спросили об отношении к такому явлению, и оно не связано с увольнением.

Второе несоответствие – интерпретация изданием внезапно отмененного МИД Украины визита Зеркаль в Вашингтон. По словам дипломата, целью ее поездки было обсуждение санкций США против компаний, строящих "Северный поток – 2", но в последний момент вместо Зеркаль поехал нынешний заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Зеркаль написала заявление об уходе с должности 28 ноября. 3 декабря вышла статья The New York Times, в которой шла речь о том, что Офис президента знал о задержке военной помощи Украине, но пытался скрыть эту информацию.

В конце августа издание Politico сообщило, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

12 сентября администрация президента разблокировала программу военной помощи. 19 сентября Палата представителей Конгресса США после задержки одобрила выделение Украине средств для укрепления безопасности.

22 сентября Трамп заявил, что поддерживал Украину с самого начала, но очень разочарован тем, что другие страны не помогают этой стране в той же мере. 24 сентября он признал, что останавливал программу помощи Украине, добиваясь, чтобы Евросоюз также выделял средства Киеву.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявлял, что предоставление военной помощи Украине зависело от публичного заявления Зеленского о расследовании деятельности украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

Трампу может грозить импичмент по статье о злоупотреблении властью. 4 декабря состоится слушание в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Глава Белого дома отказался в нем участвовать.

