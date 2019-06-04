Зеркаль обнародовала заявление Украины в суде ООН по иску против РФ

Перед Международным судом ООН, который рассматривает дело Украины против России, стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения этого иска, и адвокаты Украины представят четкие аргументы, что дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом. Об этом говорится в обнародованном Агентом Украины на слушаниях, заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль заявлении для выступления в суде, передает УНН.

Вступительное заявление Агента Украины на слушаниях в Международном Суде ООН 4 июня 2019 года, которое обнародовала Зеркаль в Facebook, выглядит так: Господин Председатель, члены Суда. Выступать перед вами от имени Украины - большая честь.

Украина искренне верит в этот Суд и мирное разрешение споров. Мы добросовестно обратились в этот Суд в 2017 году с целью защиты своих прав и гуманности. Это первый иск, который Украина подала в Международный Суд ООН. И значит много для нас, ведь мы верим в международное правосудие.

Господин Председатель, члены Суда, в то время, как Украина обращается к вам за правосудием, Россия изо всех сил старается его избежать.

Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежания ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображение принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов.

Как и два года назад, во время слушаний по применению временных мер, вчера, здесь в суде, мы стали свидетелями этого отношения. В течение не менее последних 5 лет наблюдаем такое поведение на всех международных площадках. Россия совершила многочисленные нарушения международного права, и она стремится избежать ответственности за все без исключения. В результате возникает ощущение наделенности правом пренебрегать правом, без всяких последствий. Россия продолжает искажать это дело, представляя его как политически мотивированное и искусственное. Стоит отметить, что события в Украине она называет государственным переворотом и гражданской войной, заявляя, что единственный спор, который существует между нашими государствами, касается агрессии и применения международного гуманитарного права.

Наша реакция на этот российский нарратив проста: мы ничего не скрываем и ничего не искажаем. Истинный смысл спора, который вы рассматриваете, заключается в толковании и применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Точка.

Господин Председатель, члены Суда, позвольте мне снова представить вам истинный характер дела, которое вы рассматриваете.

Именно политика России в отношении Украины вызвала нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Какие меры приняла Россия? Предотвращала ли Россия финансирование терроризма в Украине? Нет. Проводила ли расследование? Нет. Предоставляла ли нам помощь в поиске преступников? Нет. В результате, был сбит самолет МН17. На демонстрациях и в ночных клубах раздавались взрывы. Жилые кварталы накрывало снарядами. Сотни людей были убиты и изувечены. Тысячи были запуганы. Соблюдение Россией требований ICSFT позволило бы избежать этого ужасного вреда.

Кроме того, после незаконной оккупации Крыма, Россия запустила широкомасштабную кампанию по культурному уничтожению крымских татар и украинцев. Россия прибегла к коллективному наказанию целых этнических групп в незаконно оккупированном Крыму. Продолжаются незаконные аресты и исчезновения; Меджлис запрещен; подавляются важные культурные собрания; ограничивается образование на крымскотатарском и украинском языках; а представители СМИ этих преследуемых общин запуганы. Это все - многочисленные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По печальной иронии Россия пытается использовать сам масштаб и комплексность собственного беззакония, во избежание их тщательного рассмотрения. Каждый раз, когда Россия выступает ответчиком в том или ином международном судебном органе, она пытается отвлечь внимание от сути спора. В агрессии. В законах и правилах войны. Россия скрывается за этими другими нормами права, однако не намерена их придерживаться.

Господин Председатель, члены Суда, общеизвестным является факт, что Украина страдает от продолжающейся агрессии России и незаконной оккупации ею части нашей территории. Однако мы обратились в этот суд с другим делом.

Предмет дела касается ICSFT и CERD. Россия отрицает само наличие спора между нами. Именно так она делала в течение двух лет наших переговоров. Она делала это во время слушаний относительно временных мер. И она продолжает делать это сегодня.

Учтите обстоятельства, при которых Украина пыталась вести переговоры. Россия, отказываясь признать наличие спора, не сделала ничего, чтобы предотвратить продолжение поддерживания терроризма в Украине российскими чиновниками и другими гражданами России. В частности, всего через два дня после моего возвращения с первого раунда переговоров, в Украину были доставлены ракетные установки Град, которые были использованы для терроризирования жителей Мариуполя.

Россия умышленно завела эти переговоры в тупик, так же как она свела на нет Минский процесс. Для протокола - участниками Минских договоренностей являются Украина и Российская Федерация, а не так называемые "ЛНР" или "ДНР", как вчера ошибочно отметила Россия.

Российская стратегия отрицания выходит далеко за пределы переговоров с Украиной. В контексте сбития самолета МН17 Агент России вчера вспомнил Отчет Международной совместной следственной группы от мая 2018 года. Он сказал что-то невероятное, цитирую: "Как было заявлено JIT в 2018 году, до сих пор нет ответов на вопрос, почему был сбит самолет и кто за это отвечает". Конец цитаты. Но он не сказал, что JIT установила, что БУК, использованный для сбития МН17, был поставлен лицами с 53-й зенитно- ракетной бригады ВС РФ, г. Курск, Россия.

Россия также вводит Суд в заблуждение относительно выполнения ею приказа суда о временных мерах. Выступая перед вами, должна выразить возмущение Украины по поводу неуважения, которое проявляет Россия к обязательному приказу этого суда. Ситуация была неотложной два года назад и стала сегодня еще более неотложной. Запрет Меджлиса остается в силе, а украиноязычного образования в Крыму не найти. Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году.

Кроме того, Россия продолжает ухудшать ситуацию, приумножая свои незаконные действия. Только пять дней назад российская оккупационная власть арестовала двух крымскотатарских защитниц прав ребенка Лутфие Зудиеву и Муминэ Салиеву, продолжая таким образом кампанию по расовой дискриминации. Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. При этом она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - ерунда. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение. Однако на этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин Председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, что наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом. Профессор Жан-Марк Тувенен осветит ошибочность российского подхода к предыдущим возражениям к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Он также объяснит, как договор обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами.

Госпожа Марни Чик продемонстрирует, как Россия некорректно толкует состав преступления финансирования терроризма. Она также ответит на ненадлежащие фактологические аргументы России относительно актов терроризма, о которых говорится в Меморандуме Украины.

Дэвид Зайонтс объяснит, что Украина обеспечила все требования статьи 24 прежде, чем возбудить дело на основании ICSFT.

Профессор Гарольд Гонджу Коу представит спор по CERD. Он исправит попытку России убедить вас, что этот спор касается чего-то другого, кроме как многочисленных нарушений Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Напоследок, господин Джонатан Гимблетт аргументирует должным образом подачу дела в этот суд на основании статьи 22.

Господин Председатель, члены Суда, Украина продемонстрирует, что этот Суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Украины по обеим конвенциям. Украина благодарна за внимание Суда утром. Господин Председатель, прошу Вас пригласить к слову профессора Тувенена.

Напомним, Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ.