Зеркаль прокомментировала предстоящее слушание в суде ООН по иску Украины

В Международном суде ООн в Гааге начнутся слушания по иску Украины для привлечения к ответственности РФ за совершение актор терроризма.

В понедельник, 6 марта, начнутся слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины, для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины

"Завтра здесь (Международный суд ООН - прим.ред) состоятся слушания по временным мерам в деле Украина против России, поданного 16 января 2017. ... Человеческое достоинство является высшей ценностью. Поэтому отстаивать позицию Украины морально легко, хоть и сложно юридически, потому что единственное, что остается России - прятаться за искажениями фактов, манипуляциями правом и дурманом пропаганды", - написала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, возглавляющая украинскую делегацию в слушаниях Международного суда ООН, на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Е.Зеркаль также напомнила, что иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

"Решение суда обязать Россию прекратить дискриминацию украинцев и крымских татар, а также остановить поддержку террористов на Донбассе поставит РФ перед дилеммой: либо прекратить свое противоправное поведение, или окончательно превратиться в страну-парию, с которой никто не будет иметь дел", - резюмировала замминистра.

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 6- 9 марта 2017 года.

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