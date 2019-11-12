Зеркаль: решения суда в Гааге по делу "Украина против РФ" не стоит ожидать ранее 2022 года

Решения Международного суда ООН по делу "Украина против РФ" стоит ожидать не ранее 2022 года. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу "Украина против РФ" Елена Зеркаль во время брифинга в Киеве во вторник, - сообщает "Интерфакс- Украина".

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - сказала она.

При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".

Замминистра иностранных дел назвала решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ" уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".

"Именно поэтому я считаю, что для украинской дипломатии, юристов это большое достижение", - добавила Зеркаль.

При этом замминистра отметила, что в МИД защитой украинских интересов в суде ООН занимались всего четыре человека. Также к этому привлекалась команда юристов, профессоров.

"Кроме того, с нами сотрудничали люди в следственном управлении СБУ, прокуратуре, национальной полиции, пограничники, военные, Генштаб", - сказала она, добавив, что сотрудничество с Меджлисом происходило при работе с Конвенцией о запрете всех форм рассовой дискриминации.

"Это наше моральное обязательство доказать, что Россия и российские должностные лица виновны в уничтожении "Боинга" MH-17, поставке оружия на территорию Украины, при помощи которого были осуществлены теракты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове, и все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц, и что они знали, ради чего они дают это оружие и поддержку", - сообщила Зеркаль.

Как сообщалось ранее, 8 ноября Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.