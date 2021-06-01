Зеркаль стала радником глави Міненерго

Екс-заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль стала радницею міністра енергетики.

Згідно з повідомленням Міненерго, на цій посаді вона вже взяла участь у зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка та заступника міністра з євроінтеграції Ярослава Демченкова з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Сторони обговорили стратегічне партнерство України та ЄС, інтеграцію об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в європейську ENTSO-E, зобов'язання країни проводити реформи в енергетиці.

За даними прес-служби, сторони також обговорили газопровід "Північний потік- 2".

"Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони незмінна в цьому питанні: "Північний потік-2" не виконує функцію диверсифікації постачань газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проекту", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи у Facebook свою нову посаду, Зеркаль зазначила: "Я думала взяти деяку паузу. Але питання інтеграції, просування та захисту інтересів України і в ЄС, і за його межами не чекатимуть. Ми всі маємо докладати зусиль для цього, і мої досвід та знання у цьому питанні, сподіваюся, будуть корисними й ефективними. Не можна стояти осторонь, коли на геополітичній шахівниці розігрують такі високі ставки".

"З цього тижня матиму дорадчий голос у Міністерстві енергетики. Рада, що до керма міністерства прийшли люди, готові обговорювати складні проблеми та рішення, які передбачають кропітку роботу. Вікно можливостей для України стрімко закривається, я буду намагатися це донести на всіх можливих рівнях", - додала вона.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2021 року радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль залишила компанію.