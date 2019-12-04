Зеркаль утверждает, что помощник Зеленского Ермак рекомендовал ей "помалкивать"

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль утверждает, что помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление, рекомендовал ей "прекратить медиаактивность"

Об этом Зеркаль, ранее подавшая в отставку, заявила в интервью на "Радио НВ", передает "ДС".

По ее словам. инцидент произошел еще в начале сентября.

"Мы говорили по поводу последних моих интервью. И он (Андрей Ермак, - прим. "ДС") настойчиво рекомендовал прекратить мою медиаактивность. Это касалось общего подхода. Я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле том, как они (Офис президента, - прим. "ДС") видят развитие событий. Я не получала никаких установок касательно того, как комментировать, и я избегала любых комментариев. Если вы посмотрите на записи моих статей, комментариев, то вы увидите, что с сентября до победе в Гааге, я не дала ни одного интервью, я не прокомментировала ни одного события и не вышел ни один пост", - рассказала Зеркаль.

По ее словам, просьба помощника президента не касалась конкретных вопросов, а "была общей и охватывала все возможные темы", на которые Зеркаль как заместитель министра могла давать комментарии.

Замминистра объяснила, что она прислушалась к рекомендации Ермака, поскольку ей было "важно завершить все дела и не создавать дополнительного напряжения".

В то же время. по ее мнению, логика такой просьбы Ермака, возможно, заключалась в том, что она не является частью команды, которая принимает решения, поэтому ее комментарии могли бы "повредить процессам, которыми занимается Офис президента и президент".

Отметим, ранее в интервью газете The New York Times Елена Зеркаль заявила, что она знала о задержке военной помощи для Украины со стороны США, однако молчала об этом по просьбе помощника президента Андрея Ермака. Между тем уже в интервью "Радио НВ" Зеркаль опровергла такую трактовку ее слов журналистом газеты и объяснила, что Ермак не говорил ей не комментировать именно этот вопрос.

Как сообщалось, 28 ноября Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста заместителя министра иностранных дел Украины.