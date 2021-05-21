Жодних переговорів з Путіним та бойовиками я не вів, - Турчинов

Під час виконання обов'язків президента України, Олександр Турчинов не вів переговори ані з російськими терористичними угрупованнями, ані з Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, так прокоментував в.о. Президента України у 2014 році Олександр Турчинов заяву Віктора Медведчука "про уповноваження його на переговори з бойовиками".

За словами Турчинова, на початку військового конфлікту у нього, як у Голови Верховної Ради України, було дві розмови тільки з одним представником російського керівництва - головою Держдуми Наришкіним - 28 лютого та 1 березня. "Під час цих телефонних розмов я вимагав припинити російську військову агресію проти України", - сказав він.

"Російське керівництво не визнавало мене виконувачем обов‘язків президента, називаючи очільником хунти, тому між нами ніяких переговорних позицій не могло було бути в принципі", - зазначив в.о. Президента України у 2014 році.

Турчинов також наголосив, що жодних доручень для участі в переговорах з російсько-терористичними угрупованнями він Медведчуку не надавав.

"Навесні 2014 року у мене була зустріч з Віктором Медведчуком, якого привів до мене народний депутат України від Партії регіонів Нестор Шуфрич. Під час цієї зустрічі Віктор Медведчук повідомив мені, що Кремль вважає легітимним президентом виключно Віктора Януковича, не визнає мене керівником країни і не буде вести зі мною переговорів, тому що вважає очільником хунти, що захопила владу насильницьким шляхом, але він може передати будь-яку інформацію Путіну від мене. На що я сказав пану Медведчуку, щоб той передав Путіну, щоб Росія негайно звільнила Крим і припинила агресію проти України. Пан Медведчук перепитав: "А серйозно?". Я сказав, що це серйозно і інших пропозицій для Кремля в мене немає",- повідомив Олександр Турчинов.

Турчинов підкреслив що ніяких переговорних повноважень, поки він виконував обов'язки президента України, Медведчук не мав.