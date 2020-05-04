Жодної корупції в Офісі президента немає, а скандал із плівками був спланованою операцією - Єрмак

Керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак стверджує, що в команді Володимира Зеленського немає корупції, а скандал з відеозаписами, на яких присутній брат глави ОП Денис Єрмак, називає "спланованою операцією".

"Скандал із записами тільки підтвердив, що жодної корупції в Офісі президента України немає. Вся наша команда засуджує корупцію в будь-яких її проявах, саме тому немає недоторканних", - сказав він під час онлайн- дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council у понеділок.

Єрмак зазначив, що відразу в день появи записів 29 березня він звернувся до правоохоронних органів, які "ще не завершили до кінця розслідування".

"Але мені вже зрозуміло, і не тільки мені, що це була спланована операція, протягом декількох місяців, метою якої була дискредитація влади в Україні", - заявив він.