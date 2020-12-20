Журналіст Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, якому спочатку запропонували посаду в Міністерстві оборони, а потім передумали, провів термінову зустріч з головою відомства Андрієм Тараном.

Про це Бутусов повідомив у фейсбуці.

"Виявляється, така терміновість і публічність виклику пояснювалася тим, що міністр мені запропонував чотири посади: начальник управління нормативно- методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони; начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики; начальник директорату інформаційної політики (це якесь нову назву в структурі МО); позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах МО і ВСУ, без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень, тобто я залишаюся працювати журналістом", - написав він.

"Як всі ми розуміємо, ці посади ні на що не впливають в Міноборони, і ніякого доступу до прийняття рішень не забезпечують", - додав Бутусов.

Журналіст зазначив, що пропонуючи ці посади, міністр оборони визнав об'єктивність та справедливість його критики, і попросив допомогти організувати правильну інформаційну політику Міноборони.

"За підсумком, я прийняв рішення за результатами за результатами бесіди прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці", - повідомив Бутусов.

Він пообіцяв за цей термін зробити серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії, а через два місяці - 20 лютого - зробити підсумкову доповідь. За результатами доповідв Бутусов також повідомить, чи залишиться надалі працювати в міністерстві.

"За результатами якого повідомлю - чи буду я залишатися радником або відмовлюся від статусу із зазначенням конкретних причин. У мене не буде свого кабінету в МО, я не буду "вирішувати питання", розставляти "своїх людей", я залишаюся журналістом. Тепер чекаю відповіді від Міноборони, щоб міністр публічно підтвердив свою пропозицію в тій же манері, в якій він і звернувся спочатку", - додав Бутусов.

Нагадаємо, Юрій Бутусов публікував розслідування про так звану справу "вагнерівців" та активно висвітлював діяльність Міноборони. Про те, що йому пропонують там посаду, він 8 грудня дізнався з повідомлення на сторінці відомства у Facebook.Заявлялося, що міністерство "пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Журналіст заявив, що прийняв пропозицію і "готовий навести порядок" у Міноборони. Він також назвав умови співпраці: розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері та встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

Наступного дня Бутусов повідомив, що не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і закликав Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Тарана про ситуацію в армії.