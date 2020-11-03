Журналісти дізналися про візити судді ОАСК Вовка на Банкову - ЗМІ

Журналісти опублікували плівки, записані НАБУ, на яких фігурує голова ОАСК Павло Вовк, екс-голова Офісу президента Андрій Богдан та інші підлеглі Зеленського. Судячи з опублікованих розмов, суддя Вовк добре знайомий з Богданом, клопотав про місце в штабі Зеленського напередодні виборів у травні 2019 року для свого знайомого з Кіровоградщини, та неодноразово сам бував в Офісі президента на Банковій. Про це інформує "Слідство. Інфо".

У Офісі президента журналістам не змогли пояснити мету візиту судді Вовка до Офісу президента, так само від коментарів відмовився Андрій Богдан та сам фігурант журналістського розслідування.

Раніше президент Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів зазначив про необхідність розпуску суддів ОАСК та Вищоїх кваліфікаційної комісії суддів.

У вівторок, 3 лисопада, НАБУ вдруге оголосило суддю ОАСК Павла Вовка у міжнародний розшук.

Згідно з даними на сайті НАБУ, Вовка підозрюють у злочинах, передбачених: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації - ред.) Кримінального кодексу України; ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині (у ролі організатора) ККУ; ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ; ч. 2 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди) ККУ; ч. 2 ст. 344 (злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочин, вчинені особою з використанням свого службового становища).

За матерiалами slidstvo