Журналистов не пустили на заседание против Ефремова

Судебное заседание по уголовному производству против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова проходит в закрытом режиме в Старобельском районном суде, передает корреспондент ЛІГА.net.

Журналистов не пустили на заседание суда.

По информации ЛІГА.net, адвокаты Ефремова не явились на заседание.

"Ему был предоставлен бесплатный адвокат", - сказал источник ЛІГА.net.

16 января сообщалось, что Ефремова доставили в здание Старобельского районного суда Луганской области.

13 января сообщалось, что Ефремова конвоировали в Луганскую область.

10 января сообщалось, что уголовное производство против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области.

4 января сообщалось, что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.