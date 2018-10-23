Журналисты подловили Семочко на лжи во время интервью

Чиновник использовал не совсем логичную аргументацию для оправдания российского гражданства жены.

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко после резонансного материала о его недвижимость и российском гражданство родных дал интервью на телеканале ZIK, в котором пытался опровергнуть данные расследования, но солгал или манипулировал минимум семь раз, говорится в материале Bihus.info.

Ложь No1: российский паспорт жены. Семочко продемонстрировал якобы украинский паспорт жены, но полностью закрыл данные. К тому же фото в паспорте было черно-белым. Также демонстрация Семочко украинского паспорта Татьяны Лысенко никоим образом не опровергает выдачу ей российского. В программе журналисты привели вполне обоснованные доказательства того, что опубликованная в сети копия российского паспорта Татьяны Лысенко с высокой вероятностью является реальной, поскольку паспорт именно с таким серией- номером, на ее имя, на ее дату рождения - действительно выдавался официальными органами РФ, на него был дан российский индивидуальный налоговый номер. Российские паспортные данные Татьяны Лысенко верифицируются через официальный сайт Федеральной налоговой РФ. Конечно Татьяна Лысенко может иметь и украинское гражданство и паспорт, но скорее всего российское было ее вторым.

Ложь No2: "автоматическая паспортизация" в Крыму. По словам Семочко, все крымчане автоматически получили российские паспорта, однако это не правда. Паспорта в России выдает МВД РФ. Для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ, необходимо: подать заявление (онодолжна быть написано от руки или машинописным текстом, подаваться лично человеком, который хочет получить паспорт) и пакет документов (свидетельства о рождении свое и несовершеннолетних детей, две фотографии, квитанция об уплате госпошлины и т.д.). Это означает, что для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ - надо лично обращаться в уполномоченный орган.

Ложь No3: российский ИНН жены. Индивидуальные налоговые номера в России, в отличие от Украины, получают "автоматом" не все граждане - а те, которые каким-то образом пересекаются с официальным налогообложением: официально трудоустроены, имеют бизнес, имеют страхование, продают что-то, с чего надо уплатить налог, например, недвижимость и т.д. То есть получить код без собственного ведома и желания просто не является возможным.

Ложь No4: бизнес жены. Семочко заявил, что дом в Козине его жена приобрела после продажи бизнеса в Крыму, однако на самом деле недвижимость она приобрела за полгода до продажи турфирмы. То есть жена разведчика физически не могла купить дом на деньги от продажи туристического бизнеса. К тому же этот бизнес вряд ли можно назвать высокодоходным: сразу после перерегистрации на нового учредителя компанию вообще ликвидировали, а официальных доходов Татьяны Лысенко за последние 10 лет хватило бы разве что на десятую часть купленного дома.

Ложь No5: зашифрованное авто. Семочко заявил, что пользуется служебным автомобилем разведки, но он ездил таким авто с этими же номерными знаками еще будучи официально сотрудником СБУ. К тому же номерной знак АА1172СХ указывает на персональные данные замглавы разведки, а именно его дату рождения - ноябрь 1972г.

Ложь No6: вертолет. Дети Татьяны Лысенко публиковали различные фото с вертолетом минимум три раза за три года в разных местах. Каждый раз, по странному стечению обстоятельств, это был один и тот же вертолет, его бортовой номер UR-ICH четко видно на всех фото. Причем в журналистском расследовании не звучало утверждение о том, что вертолет "принадлежит" семье Семочки, речь шла о частом пользовании, а Семочко опровергал информацию о собственности.

Ложь No7: спецагенты на субподряде у журналистов. Семочко считает, что маленькая команда журналистов не может зафиксировать так много информации о сотруднике СБУ. Однако "Наши деньги с Денисом Бигусом" заявляют, что над программой в части съемок работали один журналист, два оператора и два водителя, причем, учитывая потребности других журналистов программы - по очереди. А все съемки сделаны без использования специальных ресурсов, или, как выразился Семочко, "оперативно-технических средств".

Ранее программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя Службы внешней разведки и экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Впоследствии Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) заявила, что проверяет информацию, опубликованную в СМИ в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки, а ранее руководителя контрразведки СБУ Сергея Семочко.

В то же время в спецслужбе напомнили, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении С.Семочко проверяется НАБУ в рамках зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

По материалам: bihus.info