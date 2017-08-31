Журналисты показали предполагаемый "особняк Януковича" в Подмосковье

Предполагаемое место нахождения экс-президента Украины в Одинцовском районе имеет несколько зданий.

После заявления российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович живет по соседству с ним в Подмосковье, в поселок Баковка заглянули журналисты ТСН.

При помощи дрона они сняли предполагаемый особняк. Оказалось, что на территории, закрытой от посторонних глаз забором, находится несколько зданий. А само имение скрыто за высокими соснами.

Журналисты пытались подтвердить информацию у местных жителей, коих в Баковке немного, однако оказалось, что последние совсем не разговорчивы. Кроме того, рядом с имением нет ни магазинов, ни кафе.

Кстати, Баковка - это не единственное место куда селили Януковича российские чиновники. Несколько лет назад бывший чиновник Олег Митволь "разместил" экс-президента в Барвихе в доме по 50 млн. долларов. Еще были публикации, Янукович живет в Сочи, но ни одна из них не получили ни подтверждения, ни опровержения.

Напомним, адвокат Януковича заявил, что слова Кобзона не могут быть правдой: якобы Янукович проживает в Ростове-на-Дону, а не в Баковке.

- Адрес не соответствует действительности. Адрес, что полностью совпадает с его местом жительства - Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81, поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время, не соответствует действительности, - заверил юрист.

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