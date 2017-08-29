Журналисты разыскали россиянку, которая выманила сына офицера из Украины

8 августа в Беларуси пропал без вести 19-летний украинец Павел Гриб, который, как он сообщал родственникам, поехал на встречу в Гомель с девушкой. Отец Ивана, офицер Игорь Гриб предполагает, что его сына могла похитить ФСБ.

Журналистам ТСН через соцсети удалось разыскать россиянку, с которой переписывался Павел Гриб и договорился о встрече в Гомеле.

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Как оказалось, 17-летняя девушка проживает в российском городе Сочи. Она призналась, что действительно пригласила сына офицера в Беларусь. Но это было сделано под давлением сотрудников ФСБ России.

Девушка также находится под следствием - её также обвиняют в террористической деятельности, как и Павла.

Все было подстроено. Меня туда шантажом направили, в Беларусь. Мы поднимали такие темы, как национализм или нечто подобное. Ну, вообще-то и против меня дело возбуждено. Можно сказать, что из-за разговора с ним тогда и ..., - сказала россиянка журналистам.

Девушка оборвала разговор, сказав, что подписала документ о неразглашении.