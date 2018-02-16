Журналисты застали Саакашвили в аэропорту Мюнхена

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили был замечен журналистами в аэропорту Мюнхен. Политик был сам, без соратников и охраны.

Лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили в пятницу, 16 февраля, заметили в аэропорту немецкого Мюнхена. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Политика случайно встретили в транзитном терминале сегодня утром.

Саакашвили был сам, без соратников и охраны. Одет был в помятый плащ, джинсы и кроссовки с белой подошвой.

На вопрос, почему он сам, политик ответил, что не пользуется услугами охраны.

Напомним, Нидерланды выдали Саакашвили вид на жительство.

12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.