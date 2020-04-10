Зміни до держбюджету сьогодні розгляне профільний комітет ВР

Комітет з питань бюджету у п'ятницю, 10 квітня, розгляне зміни до держбюджету на 2020 рік, які пропонує Кабмін у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це сказано в розкладі засідань комітетів на сайті Верховної ради.

Згідно графіку, засідання бюджетного комітету заплановано сьогодні на 15:00. Однак не уточнюється, чи відбудеться засідання у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: Проект Закону про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (No3279, повторне перше читання)", - сказано в порядку денному.

Крім того, комітет з питань бюджету також розгляне питання перерозподілу видатків держбюджету, передбачених МОЗ, і розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на підтримку окремих установ і заходів в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков раніше повідомив, що позачергове засідання парламенту планується на понеділок, 13 квітня. Очікується, що на ньому ВР перегляне зміни до держбюджету, які допрацював Кабмін.

Сьогодні Разумков проводить нараду з лідерами депутатських фракцій за участю голови Кабміну Дениса Шмигаля і міністра фінансів Сергія Марченка.