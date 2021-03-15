ЗМІ оприлюднили нові записи розмов Медведчука та Суркова

У понеділок, 15 березня, в ЗМІ оприлюднили нові записи розмов між нібито одним з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком і експомічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Двоє чоловіків обговорювали схеми на окупованому Донбасі та Мінські угоди.

Записи розмов опублікувало видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

Всього на записах представлені три розмови між чоловіками, яких видання ідентифікує як "Віктора Медведчука" і "Владислава Суркова". Однак коли саме ці аудіо були записані невідомо.

Чоловіки обговорюють призначення так званого міністра оборони "ДНР" Кононова, створення якоїсь Ради міст і корупційні схеми на Донбасі, зокрема, постачання готівки до Дебальцевого. Також на записах згадують Мінські угоди, по пунктах яких "Медведчук" мав був передати деякі побажання "Владислава Суркова".

25 лютого в ЗМІ з'явилися повідомлення про аудіозапис 2014 року, на якому нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній помічник президента РФ Владислав Сурков обговорювали постачання електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі. Крім того, також було порушено тему обміну полоненими на Донбасі. Зокрема, вирішувалося питання щодо їх кількості. При цьому Сурков називав проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяв посприяти обмінам.