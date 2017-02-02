Золотарев: Украина упустила шанс вступить в НАТО еще 10 лет назад

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу вступления государства в Организацию Североатлантического договора. Также он высказал мнение, что без НАТО не обойтись, и со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество. При этом заявление относительно референдума по трансатлантическом вопросу было сделано уже не первый раз, и не только нынешним президентом Украины.

Возможно ли проведение такого референдума на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Андрей Золотарев.

"Этот референдум можно было проводить лет эдак десять тому назад, когда действительно Украина была близка к получению плана действий по членству в НАТО. Однако тогда внутриполитические проблемы и дрязги не позволили этого сделать. Мы упустили свой шанс. И сегодня, как минимум, надо ставить те вопросы, которые действительно важны для политической жизни - тот же референдум относительно Донбасса, с которым мы сегодня не знаем, что делать, относительно которого у нас нет сегодня четкой стратегии", - заявил Золотарев.

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