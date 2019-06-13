Золото партий. Кто финансирует политические силы

Подставные доноры, продажа мест в списках и заработки на взносах - все это реалии нынешней парламентской избирательной кампании в Украине. Как отмечают эксперты, практически все политические партии остаются подверженными коррупции, финансовая отчетность большинства "проходных" партий крайне непрозрачна, а источники финансирования - размыты. "Вести" разбирались, кто и какими методами сегодня спонсирует политические партии.

"Слуга народа": Зеленский, Коломойский, Левочкин

Пожалуй, самое большое внимание общественности сегодня приковано к партии "Слуга народа", которая, согласно различным опросам, имеет шансы получить в Раде до 50 штыков. Поэтому спонсоры партии, которые, теоретически, будут влиять на новоизбранных депутатов, представляют особый интерес. Например, анализируя финансовые отчеты партии, которые размещаются на сайте НАПК, "Вести" обнаружили, что деньги на "Слугу народа" идут от людей из орбиты олигарха Дмитрия Фирташа, экс-главы АП времен Януковича Сергея Левочкина и ряда бизнесменов, которые были фигурантами различных скандалов.

Согласно отчету партии, среди ее доноров можно выделить как минимум две группы влияния. Первая - это сам Владимир Зеленский и люди из его окружения, а вторая - люди, близкие к олигарху Игорю Коломойскому.

Так, согласно отчету, только за первый квартал на счета партии "Слуга народа" поступило более 100 млн грн (82 млн грн - от физических лиц и 22,8 млн - от юридических лиц). Сам Зеленский в первом квартале внес в казну чуть больше 10 млн грн. Его супруга Елена Зеленская - 1,5 млн грн. Такую же сумму отдали партнеры Зе по бизнесу - братья Сергей и Борис Шефиры, чуть меньше - по 1 млн - их родственники: Лариса и Елена Шефир. Еще 1,5 млн не пожалел руководитель диджитал-направления команды Зе Михаил Федоров. А партнер Шефиров по компании "Инвест Анима" Евгений Ярмилко поучаствовал 900 тыс. грн.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пожертвовал 98 тыс. Среди других крупных доноров выступает группа юристов, так или иначе связанных с Коломойским. Среди них: Валентина Стародубцева - бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин и партнеры", где старшим партнером до недавнего времени был нынешний глава АП Андрей Богдан (1,2 млн грн), Зоя Касперчик - бизнес- партнер Игоря Пукшина и Романа Бабия, до недавнего времени активного члена и спонсора партии "Гражданская позиция" (1,15 млн грн), Константин Стародубцев - экс-директор компании "Промышленная комплектация", аффилиат ПриватБанка (1,7 млн грн)...

К слову, в донорах "Слуги народа" практически нет неизвестных людей. Но иногда встречаются весьма неоднозначные личности. Например, 1,6 млн грн на счет партии внес депутат жажковского горсовета Роман Лещенко. Это при том, что в декларации за 2018 год такие деньги у него указаны не были. Точнее, он в принципе "забыл" указать в документе информацию о своих денежных средствах.

Интересны также Валерий Павсюк и Евгений Веничук, которые внесли в "общак" по 100 тыс. грн. Валерий Павсюк известен как руководитель "Австро- Венгерской лизинговой компании", которая еще недавно называлась "Укррослизинг". Это та самая компания, которая отсудила у Киева 2 млрд грн за вагоны столичного метрополитена. Эти двое юристов вошли в фирму, когда она стала принадлежать российскому бизнесмену Павлу Фуксу, и обеспечили ей судебную победу.

В то же время Веничук до сих пор числится в составе учредителей компании "Військовий мисливець-інвест", которой он владеет вместе с КУА "Промышленные инвестиции" - ее связывают с группой Фирташа и экс-главы АП времен Януковича Сергея Левочкина. Еще одним донором партии стал экс- руководитель газоснабжающей компании "Нафтогаз трейдинг" Виталий Волынец (1,5 млн). Отметим, что данный список далеко не полный.

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В случае с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" дела обстоят еще интереснее. В отличие от "Слуги народа", эту партию финансируют в основном никому не известные люди или члены партийных ячеек из разных регионов. Найти среди них известных людей оказалось куда сложнее. Но, с другой стороны, и доноров у нее на порядок больше. Суммарно физические и юридические лица в первом квартале перевели на счета "Батькивщины" почти 300 млн грн. (224,5 и 64 млн грн соответственно).

При этом, как выяснили "Вести", доноры "Батькивщины" часто путаются в показаниях, сколько транзакций и когда они осуществляли. Первое, что бросается в глаза при анализе финансовой отчетности партии, это большое количество одинаковых платежей в размере 149 тыс. грн, часто осуществленных в один и тот же день. В качестве эксперимента мы прозвонили нескольким рандомно выбранным донорам партии, чтобы выяснить, действительно ли они переводили деньги. Первым, кому мы дозвонились, стал предприниматель из Александрии Сергей Шабанов, который сказал нам, что действительно перечислял деньги на счет партии.

"Да, перечислял в декабре прошлого года", - сказал нам Шабанов. При этом на вопрос, сколько раз он осуществлял такие переводы, Шабанов ответил: "Один раз". Однако, согласно отчетности партии, от Шабанова поступало два платежа по 149 тыс. грн. Один раз в декабре 2018-го, а второй - в январе 2019-го.

Еще один донор "Батькивщины", - Анна Разночинцева из Мариуполя, которая, по ее словам, работает баристой, - сначала вовсе не поняла, чего мы от нее хотим. "Какой донор? Никого я не финансировала... А, стойте, финансировала.. пару раз в марте этого года", - сказала нам Разночинцева. При этом ответить, какие суммы переводила, девушка не смогла. Тем временем, по данным отчетности, в первом квартале 2019 года от ее имени на счет "Батькивщины" поступило более 300 тыс. грн двумя платежами.

Третья собеседница, тоже из Мариуполя, оказалась более разговорчивой и выложила нам больше подробностей схемы финансирования "Батькивщины". "Я лично ничего не переводила. Ко мне обратилась знакомая с предложением заработать несколько тысяч гривен. За это она попросила на пару дней мою банковскую карту. Теперь от вас я узнала, зачем ей это нужно было", - сказала нам собеседница.

По подобной схеме привлекает финансирование и "Радикальная партия Ляшко". Недавно активисты движения "Честно" нашли среди доноров "радикалов" студентов, преподавателей и даже гадалку - жительницу Вишневого Киевской области, Наталью Эристави, которая позиционирует себя как "ясновидящая с деда-прадеда, белый маг". Женщина отдала партии Олега Ляшко 118 тыс. грн.

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Впрочем, как говорит политолог Владимир Фесенко, такая практика давно стала обыденностью для украинской политики. "Это норма. Причем в использовании такой схемы были замечены и БПП "Солидарность", и другие политсилы", - сказал "Вестям" Фесенко.

Оппозиция и нулевая отчетность

Тем временем другие политсилы, которые, по данным соцопросов, имеют все шансы пройти в парламент, и вовсе решили не спешить с подачей отчетности. Так, на сайте НАПК в принципе отсутствуют финотчеты партии Вакарчука "Голос" и новой партии Петра Порошенко, с которой он идет на выборы, - "Европейская солидарность". Единственным объяснением тому, по мнению политолога Владимира Фесенко, является тот факт, что это новые партии. "Этих партий там и не может быть, потому что они только созданные", - сказал "Вестям" Фесенко.

Тем временем "Оппозиционная платформа - За жизнь" в первом квартале получила от доноров 768,5 тыс. грн. При том, что 701,6 тыс. грн внес политик Виктор Медведчук, а остальные средства - от еще пяти физлиц, среди которых основатель федерации дзюдо в Виннице Донатас Пискун, вице- президент, руководитель ОО "Киевская областная благотворительная еврейская община" Марк Тальянский и директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Вячеслав Ушкевич. А в прошлом году "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила от доноров 1,2 млн грн.

Подобная ситуация и с "Оппозиционным блоком", который в первом квартале вообще сдал пустую отчетность. В этом случае эксперты указывают на несколько причин. Как рассказал "Вестям" политолог Алексей Якубин, в этой партии еще с осени идут политические баталии вокруг того, кому принадлежит бренд партии.

"На уровне партии собственниками числились Юрий Бойко и Борис Колесников. Бойко и Левочкина не так давно исключили из партии, и они сейчас примкнули к другим политсилам. Но судебные разбирательства идут. В этом может быть одна из причин", - считает Якубин.

В то же время его коллега Фесенко отмечает, что такое поведение говорит только об одном: они скрывают истинных доноров. "Тут два варианта: либо отсутствие деятельности партии, что маловероятно, ведь кандидат от "Оппоблока" участвовал в президентских выборах, либо преднамеренное уклонение от подачи информации о финансировании партии", - резюмировал Фесенко.

Золото партий.

Заработать на взносах

Хотя официальных данных по партии "Голос" нет, собеседники "Вестей", знакомые с ходом избирательной кампании, уверяют, что финансирование партии идет полным ходом. Причем там налажена своя схема по принципу краудфандинга.

"У Вакарчука пока нет налаженной системы региональных ячеек, членов которых он мог бы использовать в качестве прокладок для финансирования. Поэтому была придумана другая тема, которая предполагает материальное вознаграждение доноров. Это называется "краудфандинг". Если физическое лицо вносит на счет партии условно 100 тыс. грн, за это ему налом возвращается 110 тыс. грн. Для предпринимателей ставка выше. Например, профинансировав "Голос" на 1 млн грн, юрлицо получит 1,15 млн, или 15% вознаграждения", - говорит "Вестям" собеседник.

При этом истинным донором партии, по словам нашего собеседника, является олигарх Виктор Пинчук. В партии это, естественно, отрицают, как и тот факт, что за мажоритарное место требуют деньги. Напомним, именно в этом обвинила лидера "Океана Эльзы" депутат от "Самопомощи" Елена Сотник. Она рассказала, что, в случае если бы она согласилась идти по мажоритарке от "Голоса", она должна была бы вложить в кампанию самостоятельно $300-500 тыс.: "У меня нет $300 тыс. на мажоритарку, а брать "у дяди" я не собираюсь".

Кстати, Вакарчук на съезде прокомментировал вопрос финансирования. "Мы собираем пожертвования с малого и среднего бизнеса. Уже 25-30 млн собрано. Часть денег придет от крупных, но их нет в списках, и это точно не олигархи", - заявил Вакарчук.

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В целом же, как считает политтехнолог Анне Быкова, учитывая низкие рейтинги большинства политических партий, которые баллотируются, нынешняя парламентская кампания не будет насыщена новыми политтехнологиями. "На уровне партий, учитывая, что они имеют маленькие рейтинги, сжатые до их маленького ядра, грядущие выборы и покажут рейтинги этих самых ядер. Поэтому партии не будут привлекать новые схемы. Они будут работать по стандартной сетке. Экспериментов не будет ни с финансированием, ни с чем-то другим. Это очень большие риски. Только по учебнику, все самое выверенное. То есть это будет очередная, абсолютно не прозрачная кампания", - говорит "Вестям" Быкова.

Что касается мажоритарщиков, то, по ее словам, они сегодня в большинстве своем стараются привлекать финансирование под конкретные проекты.

"Например, достройка Подольско-Воскресенского моста или запрет строительства какого-либо мусороперерабатывающего завода и так далее. И вот под эти цели по своим округам они начинают привлекать конкретных отдельных инвесторов. То есть финансирование мажоритарщиков сейчас более дробленое. Грубо говоря, бенефициаров и доноров становится больше. Уже нет такого, когда один инвестор и один кандидат. Сейчас не кандидат раскладывает яйца в разные корзины, а спонсоры раскладывают в корзины разных кандидатов", - резюмировала Быкова.

Эксперты также указывают на сохранившуюся тенденцию покупки мест в списках. Причем, как говорит политолог Алексей Якубин, торгуют местами практически все проходные партии. "К сожалению, часть проходных партий вновь торгуют местами в списках. И таким образом финансируют общенациональную кампанию. Причем стоимость этих мест такая же, как была в начале нулевых годов, когда экономическая ситуация в стране была намного лучше. От разных источников я слышал цифры - от $3-5 млн. А на округах - от $300 тыс. Сам факт того, что это имеет место быть, говорит о том, что желающих покрыть свою избирательную кампанию за счет таких методов хватает", - говорит "Вестям" Якубин.

Он также отметил, что большая часть партийного финансирования происходи в "сером" формате. "Официальные бюджеты партий - это где-то треть всего бюджета на выборы", - сказал "Вестям" Якубин.

Антон Дранник