Зростання кількості порушень "тиші" було предметом розлогих дискусій у ТКГ - Грау

Зростання кількості порушень режиму припинення вогню і загальна ситуація безпеки в зоні конфлікту на Сході України стали предметом розлогих дискусій у робочій групі з безпеки і Тристоронній контактній групі.

Про це йдеться в заяві спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні і в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ і її робочих груп у форматі відеоконференцій, передає Укрінформ.

Грау зазначила, що, згідно з оцінками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, середня кількість порушень режиму припинення вогню залишається значно нижче рівня, який фіксувався до того часу, як почали діяти заходи з його посилення в липні 2020 року.

"Зростання кількості порушень режиму припинення вогню останнім часом, дієвість заходів з його посилення, а також загальна ситуація безпеки в зоні конфлікту стали предметом розлогих дискусій у робочій групі з безпеки і ТКГ", - заявила вона.

За її інформацією, при цьому сторони наголосили на важливості дотримання в повному обсязі "Заходів з посилення режиму припинення вогню", погоджених ТКГ 22 липня 2020 року.

"Це особливо важливо для усунення існуючих порушень режиму припинення вогню", - наголосила спецпредставник ОБСЄ.

Вона повідомила, що попри розбіжності з процедурних питань, учасники політичної робочої групи обговорювали окремі аспекти Плану дій у повній відповідності до Мінськиих угод, який розробляється за дорученням ТКГ.

В центрі уваги гуманітарної робочої групи, за інформацією Грау, було одночасне відкриття нових пунктів пропуску біля населених пунктів Золоте і Щастя в Луганській області, а також обговорювалися питання взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб.

Учасники економічної робочої групи розглядали питання пенсій і соціальних виплат громадянам, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей, актуальні теми водопостачання через лінію зіткнення, питання екології та забезпечення мобільного зв'язку в ОРДЛО, поінформувала Грау.

Як повідомляв Укрінформ, російська делегація у Тристоронній контактній групі на засіданні 31 березня не підтримала пропозицію глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню.