ЗС України отримали з США найновіші модифікації протитанкових ракет комплексу "Джавелін"

До України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме - ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США.

Про це "Щоденний Львів" поінформували у пресслужбі Міноборони України.

Для потреб Збройних Сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу "Джавелін".

Проєкт передбачає постачання для Збройних Сил України комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів впродовж всього життєвого циклу.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021 - 2022 роках.

Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами- партнерами.