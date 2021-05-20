Зустріч Байдена з Путіним не може кардинально змінити ситуацію щодо України, - Кулеба

Зустріч президента США Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна не може кардинально змінити ситуацію щодо України. Думка про те, що одна зустріч може суттєво одразу змінити ситуацію є "примітивізацією" міжнародних відносин.

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

На питання журналіста, чи може зустріч Байдена з Путіним кардинально змінити ситуацію щодо України, Кулеба впевнено відповів: "Ні...тому що все це занадто складно". Він нагадав про побоювання суспільства в Україні після приходу до влади у США Дональда Трампа, який дійсно хотів перезавантажити відносини з Росією, але зовнішня політика виявилася більш складною.

"Це дуже-дуже велике спрощення, я би сказав - примітивізація зовнішньої політики, - вважати, що за одну зустріч можна про все домовитись і що Сполучені Штати зрадять Україну. Тому що гра набагато складніша і Україна є дуже важливим партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому я дуже спокійно реагую на всі конспірологічні теорії", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував лідеру Росії Володимиру Путіну зустрітися, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Очікується, що зустріч двох президентів відбудеться у червні, в одній з країн Європи.

Як писало РБК-Україна, у Кремлі назвали основні теми зустрічі Путіна з Байденом.

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