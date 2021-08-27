Зустріч Байдена і Зеленського потрібна для вибудови особистісних відносин – аналітики

Зустріч Президентів США Джозефа Байдена та України Володимира Зеленського важлива з точки зору вибудови особистісних відносин.

Таку думку озвучили аналітики під час експертного обговорення «Візит Зеленського до Вашингтона: очікування, прогнози, загрози», передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик переконаний у важливості стану відносин між лідерами України та США.

“Важливо все ж таки, що вони зрозуміли один одного, бо поки що Байден лише починає свій термін, Зеленський ще довго буде нашим Президентом, тому від особистих стосунків між лідерами також багато залежить”, - зазначив він.

Дубовик додав, не має серйозних очікувань і вважає успіхом вже той факт, що сама зустріч відбудеться і трохи зменшить напругу у двосторонніх відносинах з точки зору суб’єктивного людського фактора.

Політолог, викладач у НаУКМА та Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Катерина Шинкарук також вважає міжособистісну динаміку актуальним елементом зустрічі двох Президентів.

На її думку, перші місяці Президента Байдена при владі не вплинули на контекст українсько-американських відносин і не стали початком суттєвих зворушень.

“Просто у двосторонніх відносинах України зі США спостерігається певна сталість між адміністраціями. Ми знаємо, що є двопартійна підтримка в контексті безпеки. У контексті внутрішніх реформ теж є певний консенсус… Тут, в принципі, весь той порядок денний залишився без змін”, - акцентувала Шинкарук.

Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня відвідає США на запрошення Президента Джозефа Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 4-5 серпня відвідали Вашингтон в рамках підготовки візиту Президента Володимира Зеленського до США.

Минулого тижня Кулеба повідомив, що зустріч перенесли на 31 серпня.